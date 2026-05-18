Mercoledì 20 maggio alle 18,30 si terrà un evento presso la Toscana Equitazione, in via Pian di Pesa 9A a Montespertoli. La giornata sarà dedicata allo sport equestre, alla cultura del cavallo e al suo ruolo nel favorire l'inclusione sociale. L'iniziativa si svolgerà nel pomeriggio e coinvolgerà pratiche sportive legate ai cavalli, puntando a promuovere un approccio inclusivo attraverso l’attività sportiva e l’interazione con gli animali.

Firenze, 18 maggio 2026 - Sarà un pomeriggio dedicato allo sport equestre, alla cultura del cavallo e al valore sociale dell’attività sportiva quello in programma mercoledì 20 maggio dalle 18,30, alla Toscana Equitazione, in via Pian di Pesa 9A (Montespertoli). L’iniziativa si chiama "Equitando" ed è organizzata dal Panathlon Club Firenze, che attraverso la serata acquisterà almeno tre pacchetti da dieci lezioni di ippoterapia presso il club ippico, destinate a ragazzi con problematiche sociali o comportamentali, confermando il ruolo dello sport come strumento concreto di educazione, relazione e inclusione. La serata vedrà la straordinaria partecipazione di Cristian Pitzianti e del presidente del Comitato Regionale F. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Equitando, sport e inclusione a Montespertoli: il cavallo come palestra di fiducia

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