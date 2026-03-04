Taglio del nastro per la prima palestra outdoor | sport e inclusione in città

È stato inaugurato il primo spazio outdoor dedicato all’attività fisica a San Nicola la Strada. La palestra, rivolta a bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni, è stata aperta con un taglio del nastro ufficiale. Si tratta di un’area all’aperto pensata per promuovere sport e inclusione tra i più giovani. L’evento ha segnato l’apertura di questa nuova struttura in città.

Raglio del nastro per la prima “Palestra Outdoor” di San Nicola la Strada, uno spazio innovativo interamente dedicato all’attività fisica e al benessere dei bambini e dei ragazzi dai 3 ai 17 anni. La nuova area nasce con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano fin dalla prima infanzia, favorendo l’inclusione, la socializzazione e lo sviluppo motorio all'aperto. La “Palestra Outdoor” rappresenta un progetto all’avanguardia che integra attività ludico-motorie, percorsi di coordinazione, e attrezzature pensate per le diverse fasce d’età, nel rispetto dei più alti standard di sicurezza. Lo spazio è stato progettato per accogliere attività organizzate, allenamenti sportivi, iniziative scolastiche e momenti di aggregazione libera, diventando un punto di riferimento per le famiglie e per l’intera comunità. 🔗 Leggi su Casertanews.it

