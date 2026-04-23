Djarah Kan, scrittrice e attivista, nell'ultima puntata di Scanner Live ha commentato un video in cui Roberto Vannacci descrive la "remigrazione". Kan ha detto che si sente "presa per il culo": iIn Italia "ci sono cinque milioni di poveri e Vannacci parla dei neri da rimandare in Africa". Il motivo è che "il razzismo è un antidepressivo che politici incapaci usano per continuare ad essere incapaci".🔗 Leggi su Fanpage.it

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