La sindaca di Genova Silvia Salis ha annunciato in un video che dopo aver ricevuto 5mila euro di risarcimento per degli insulti sessisti sui social donerà la somma a centri antiviolenza: "Chi mi ha dato della puttana sui social, alla fine pagherà", ha affermato. "Continuerò a trasformare l'odio in bene per la nostra comunità".🔗 Leggi su Fanpage.it

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