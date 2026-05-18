Ennesimo incidente all' incrocio San Matteo il ' bivio della morte' tra San Severo e San Marco in Lamis
Questa mattina si è verificato un nuovo incidente all’incrocio di San Matteo, noto come il 'bivio della morte', tra San Severo e San Marco in Lamis. L’incidente è avvenuto tra due automobili nel punto in cui la strada statale 272 si incrocia con la strada provinciale 27, un’area che ha già registrato numerosi episodi simili. L’incidente si è verificato in un tratto di strada che collega tre territori e che spesso è stato teatro di sinistri stradali.
Questa mattina, lunedì 18 maggio, si è verificato l'ennesimo incidente tra due auto, all'incrocio di San Matteo, nel punto esatto in cui la strada statale 272 incrocia la strada provinciale 27, tra i territori di San Severo, San Marco in Lamis e Apricena, Un tratto di asfalto tristemente noto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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