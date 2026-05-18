Ennesimo incidente all' incrocio San Matteo il ' bivio della morte' tra San Severo e San Marco in Lamis

Questa mattina si è verificato un nuovo incidente all’incrocio di San Matteo, noto come il 'bivio della morte', tra San Severo e San Marco in Lamis. L’incidente è avvenuto tra due automobili nel punto in cui la strada statale 272 si incrocia con la strada provinciale 27, un’area che ha già registrato numerosi episodi simili. L’incidente si è verificato in un tratto di strada che collega tre territori e che spesso è stato teatro di sinistri stradali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui