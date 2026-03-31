Incidente al solito incrocio ' San Matteo' | violento impatto tra un' auto e un autocarro furgonato

Nel pomeriggio di martedì 31 marzo, intorno alle 18, si è verificato un incidente all'incrocio di San Matteo, lungo la Statale 272 che collega San Marco in Lamis a San Severo, all'intersezione con la strada provinciale Foggia-Apricena. L’incidente ha coinvolto un’auto e un autocarro furgonato, con un violento impatto tra i due veicoli. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per i rilievi.

L'incidente stradale sulla Statale 272 tra San Marco in Lamis e San Severo, all'intersezione della provinciale per Apricena La dinamica è la stessa degli altri analoghi sinistri stradali che hanno caratterizzato quel punto, alcuni dei quali mortali. Negli ultimi anni decine e decine di automobilisti sono rimasti coinvolti e hanno dovuto far fronte non solo ai danni dei veicoli ma anche e soprattutto alle cure dei sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri per i rilievi dell'incidente. Nel violento impatto sono rimaste ferite tre persone, accompagnate presso il pronto soccorso dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Incidente stradale sul Gargano: violento impatto tra un'auto e un trattoreIncidente stradale lungo la Provinciale 58 - le Matine, tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo. Leggi anche: Una precedenza 'saltata' e l'impatto frontale: incidente tra due auto all'incrocio