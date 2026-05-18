Energia l’Italia insiste con Bruxelles Mef | ‘Si continua a trattare’
L’Italia ha ribadito a Bruxelles la volontà di proseguire le trattative sulla questione energetica, secondo quanto riferito da fonti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel frattempo, a Parigi si svolge il G7 Finanze, dove si discute principalmente sulla proposta italiana di estendere la clausola di salvaguardia, già prevista per il settore della difesa, anche al comparto energetico. La discussione tra i rappresentanti europei e italiani continua senza esiti definitivi.
Dal G7 Finanze di Parigi continua il confronto sulla proposta italiana di estendere anche all’energia la clausola di salvaguardia prevista per la difesa. Fonti Mef: “Il dialogo continua” Sulla richiesta avanzata dall’Italia diestendere all’energia la clausola di salvaguardia europeagià prevista per la difesa, “si continua a trattare”. È quanto filtra da fonti delMefa margine della prima giornata delG7 Finanze di Parigi, dove il ministro dell’EconomiaGiancarlo Giorgettiha incontrato, tra gli altri, i ministri di Francia e Germania e il vicepresidente della Commissione europeaValdis Dombrovskis. La proposta italiana, già presentata da... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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