Energia l’Italia insiste con Bruxelles Mef | ‘Si continua a trattare’

L’Italia ha ribadito a Bruxelles la volontà di proseguire le trattative sulla questione energetica, secondo quanto riferito da fonti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel frattempo, a Parigi si svolge il G7 Finanze, dove si discute principalmente sulla proposta italiana di estendere la clausola di salvaguardia, già prevista per il settore della difesa, anche al comparto energetico. La discussione tra i rappresentanti europei e italiani continua senza esiti definitivi.

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