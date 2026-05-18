Deroga al Patto di stabilità dopo la lettera della Meloni nell' Ue si continua a trattare

Dopo la lettera inviata dalla presidente del Consiglio alla Commissione europea, le discussioni sulla possibilità di estendere la deroga al Patto di stabilità sono proseguite. La richiesta riguarda la possibilità di includere le spese legate all’energia, oltre a quelle per la difesa, all’interno delle misure temporanee previste dai regolamenti europei. Le interlocuzioni tra le istituzioni europee e il governo italiano continuano, senza che siano stati ancora annunciati esiti definitivi. La questione rimane al centro di un confronto tra le parti coinvolte.

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