Deroga al Patto di stabilità dopo la lettera della Meloni nell' Ue si continua a trattare
Dopo la lettera inviata dalla presidente del Consiglio alla Commissione europea, le discussioni sulla possibilità di estendere la deroga al Patto di stabilità sono proseguite. La richiesta riguarda la possibilità di includere le spese legate all’energia, oltre a quelle per la difesa, all’interno delle misure temporanee previste dai regolamenti europei. Le interlocuzioni tra le istituzioni europee e il governo italiano continuano, senza che siano stati ancora annunciati esiti definitivi. La questione rimane al centro di un confronto tra le parti coinvolte.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni com'è noto ha scritto una lettera alla Commissione europea per chiedere che la deroga al Patto di stabilità prevista per la difesa venga estesa anche alle spese per l'energia. Nella missiva indirizzata a Ursula von der Leyen viene ribadito quanto già sostenuto di recente: con la crisi iraniana e i prezzi dell'energia elevati, per il governo italiano "sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma Safe". Questo a meno che la deroga, la National Escape Clause, venga estesa anche ad una crisi che, come osserva la premier italiana, ormai interessa tutta l'Ue. Secondo quanto si apprende a Parigi da fonti del Mef a margine della prima giornata del G7 Finanze, sull'allargamento si continua a trattare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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.... Alla richiesta di Deroga al patto di stabilità.... chiesto.... la Signora Von der Leyen ....ha giustamente risposto picchè .... E Noi Paghiamo.... grazie a Chi...??!! Indovinate un po'..... x.com
Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo una mossa chiara: estendere la deroga al Patto di Stabilità anche all’energia. Il punto è semplice ma decisivo ’ ? , ? facebook
Meloni e la lettera a von der Leyen: Estendere all'energia la deroga al Patto di Stabilità sulla difesa reddit
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