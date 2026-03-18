A febbraio, il fabbisogno elettrico nazionale ha raggiunto i 25,4 miliardi di kWh, con un aumento del 2,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nel frattempo, la produzione di energia da fonti rinnovabili ha registrato un significativo incremento, contribuendo a un aumento complessivo dei consumi energetici nel paese.

Nuovo incremento a febbraio del fabbisogno elettrico nazionale: con 25,4 miliardi di kWh si registra una variazione del +2,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La produzione eolica è la principale fonte di copertura del fabbisogno, con 2,8 miliardi di kWh, superando sia il fotovoltaico che l’idroelettrico. Complessivamente la produzione da fonti rinnovabili è aumentata del 27,8%. E’ quanto si legge in un comunicato di Terna. Rispetto allo scorso anno, sottolinea Terna nellanota, febbraio è stato determinato dallo stesso numero di giorni lavorativi (20) e da una temperatura media mensile superiore di 1,1°C: il dato, corretto dagli effetti di temperatura e calendario, segna un incremento del 2,4%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Terna, boom della produzione di energia con fonti rinnovabili a febbraio. In crescita i consumi

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