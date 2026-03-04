Regione con energia solidale agevolazioni alle famiglie con redditi bassi per installare impianti da fonti rinnovabili

La Regione getta le basi per un avviso di prossima pubblicazione, oggi apprezzate in Giunta, per concedere finanziamenti a tasso agevolato e a breve-medio termine, alle famiglie siciliane con redditi bassi per l’installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica. Si tratta delle base giuridica di un avviso che attua la misura di contrasto della povertà energetica proposta dall'assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, guidato da Francesco Colianni, già approvata nella Finanziaria regionale 2026-2028, con una dotazione pari 12 milioni di euro gestita da Irfis FinSicilia Irfis che a breve pubblicherà il bando relativo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Agevolazioni per installare impianti da fonti rinnovabili, ecco a chi spettano e come presentare domandaRenato Schifani: “Questa misura che impegna 12 milioni di euro conferma l’impegno del mio governo a favore della transizione energetica e...

Energia, il 48% da fonti rinnovabili: "Famiglie e imprese al centro"Cinquantanove milioni di ricavi e 2 milioni e mezzo di investimenti sul territorio fra comunità energetiche e gruppi di autoconsumi nel 2025, Cogeser...

Energia Solidale diventa realtà, Francesco Colianni: Fotovoltaico e aiuti alle famiglie più fragiliEnergia Solidale, la norma già approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana ed oggi deliberata in giunta regionale come base giuridica per il conseguente avviso pubblico, rappresenta uno dei capisald ... blogsicilia.it

Al via mappatura immobili Regione per fotovoltaico e Comunità energetica regionaleLa Regione avvia la mappatura completa di tutti gli immobili di proprietà regionale per valutarne l'idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici: è il primo passo concreto verso la costituzion ... ansa.it

