Riduzione contributi Inail | il plauso di Confai Bergamo

Il settore agricolo e agromeccanico ha accolto con soddisfazione la notizia della conferma a livello nazionale della riduzione delle aliquote contributive Inail per gli infortuni sul lavoro in agricoltura. La misura, annunciata di recente, riguarda la diminuzione dei contributi versati dalle aziende agricole e agromeccaniche, e ha suscitato reazioni positive tra gli operatori del comparto. La decisione si applica a tutte le imprese che operano nel settore agricolo.

Il mondo agricolo e agromeccanico accoglie con favore la riduzione delle aliquote contributive Inail per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, recentemente confermata a livello nazionale. Una misura che contribuisce ad alleggerire il carico contributivo sulle imprese e che trova giustificazione nel miglioramento registrato negli ultimi anni sotto il profilo della sicurezza. “Si tratta di un segnale importante per il settore primario – afferma il presidente di Confai Bergamo, Pietro Cattaneo – che riconosce, almeno in parte, un’ evoluzione reale delle condizioni operative nelle campagne. La diminuzione degli infortuni è il risultato di un percorso progressivo, legato sia a una maggiore attenzione al rispetto delle normative, sia all’introduzione di modelli organizzativi più avanzati”.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Agricoltura, Confeuro: “Ok riduzione contributi Inail infortuni. Non abbassare guardia” Confeuro: bene la riduzione delle aliquote contributive INPS per il lavoro agricolo nel 2026, ma la sicurezza resta una priorità nel settore... Verso la 91ª assemblea di Confai BergamoSi svolgerà venerdì 28 febbraio ad Almenno San Bartolomeo (Bg) la 91ª assemblea annuale di Confai Bergamo, appuntamento che riunirà imprese,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Consorzi di bonifica, Confai Bergamo: bene il Ddl CNEL, ma va riconosciuto anche il ruolo delle imprese agromeccanicheBolis (Confai): Difesa del territorio e gestione delle acque richiedono un approccio integrato, basato su una piena rappresentatività degli attori interessati Il disegno di legge promosso dal CNEL ... bergamonews.it Coldiretti Como Lecco: bene la riduzione dei contributi Inail sugli infortuniLa riduzione dell’aliquota contributiva Inail rappresenta ''un risultato importante e atteso dalle imprese agricole del territorio'', capace di ... casateonline.it