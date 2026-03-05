Confai Bergamo | Bolis conclude il mandato alla guida dell’associazione

Sabato 28 febbraio ad Almenno San Bartolomeo si è tenuta la 91ª assemblea annuale di Confai Bergamo, alla quale hanno partecipato imprese agricole, agromeccaniche, operatori del settore e rappresentanti istituzionali. Durante l'incontro, Bolis ha concluso il suo mandato alla guida dell’associazione, in un momento di confronto sulle trasformazioni del sistema agricolo.

Si è svolta sabato 28 febbraio ad Almenno San Bartolomeo (Bg) la 91ª assemblea annuale di Confai Bergamo, appuntamento che ha riunito imprese agricole e agromeccaniche, operatori del settore e rappresentanti istituzionali per un confronto sulle trasformazioni in atto nel sistema agricolo. Nel corso dei lavori, Leonardo Bolis ha annunciato la conclusione del proprio mandato come presidente provinciale, dopo una lunga esperienza associativa iniziata oltre cinquant'anni fa. "Consegno al nuovo presidente un' associazione viva, strutturata e in crescita – ha dichiarato Bolis – con basi solide su cui continuare a costruire. Desidero ringraziare dirigenti, collaboratori, soci e istituzioni per il percorso condiviso in questi anni.