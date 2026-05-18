Emergenza mobilità a Casalnuovo i pendolari chiedono riapertura linea Baiano-Napoli

Da oltre un mese, i pendolari che utilizzano la linea ferroviaria tra Napoli e Casalnuovo si trovano senza servizio, dopo la chiusura avvenuta il 1° giugno. La linea RFI che collega Napoli con Acerra, Cancello, e le località circostanti è rimasta inattiva, causando disagi a chi si sposta quotidianamente per motivi di lavoro o studio. I Comitati Pendolari Vesuviani chiedono con fermezza la riattivazione del servizio, evidenziando le difficoltà create dall’interruzione delle corse.

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Tempo di lettura: < 1 minuto I Comitati Pendolari Vesuviani denunciano la chiusura per oltre un mese, dal 1° giugno, della linea RFI Napoli-Casalnuovo-Acerra-Cancello. La misura azzera il trasporto pubblico su ferro per Casalnuovo e aggrava i disagi di centinaia di pendolari. I comitati chiedono alla Regione Campania di intervenire presso EAV per riorganizzare il servizio delle linee vesuviane e riaprire la linea Baiano-Napoli via San Giorgio potenziando l’offerta con un aumento delle corse. “Attendiamo un segnale tangibile di cambiamento”, dichiarano i pendolari. La richiesta è la riapertura immediata della tratta Baiano-Napoli per garantire il diritto alla mobilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Emergenza mobilità a Casalnuovo, i pendolari chiedono riapertura linea Baiano-Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Linea Napoli-Salerno chiusa per oltre un mese: i pendolari protestanoLa linea ferroviaria tra Napoli San Giovanni-Barra e Salerno via Cava resterà chiusa per oltre un mese, dalle 23 del 9 maggio alle 6 del 29 giugno,... Guasto sulla linea A/V Napoli-Roma, ritardi fino a 180 minuti. Disagi per viaggiatori e pendolariGuasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma e per questo si stanno registrando ritardi fino a 180 minuti.