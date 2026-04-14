Guasto sulla linea A V Napoli-Roma ritardi fino a 180 minuti Disagi per viaggiatori e pendolari

Un guasto tecnico sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma sta causando ritardi fino a tre ore. I disagi si stanno verificando sia per i viaggiatori che per i pendolari, con le partenze che vengono rallentate o sospese. La situazione sta influenzando le corse programmate, creando caos e disagi lungo il percorso. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.

Guasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma e per questo si stanno registrando ritardi fino a 180 minuti. I primi disagi si sono creati a partire dalle 6 di stamattina ed ora la circolazione è ancora fortemente rallentata. Secondo quanto si legge sul sito di Trenitalia, i treni Alta Velocità e Intercity possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e essere instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Tanti i disagi soprattutto per i pendolari. Aggiornamento - ore 9:00 La circolazione è ancora fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Napoli.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Guasto sulla linea A/V Napoli-Roma, ritardi fino a 180 minuti. Disagi per viaggiatori e pendolari Guasto sulla linea A/V Napoli-Roma, ritardi fino a 180 minutiGuasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma e per questo si stanno registrando ritardi fino a 180 minuti. Guasto a Bovisa, ritardi fino a 40 minuti sulla linea Milano–Saronno: disagi per i pendolariNel panorama della sanità lombarda, CEDAM Italia Srl si conferma da oltre cinquant’anni come un… Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni... Mattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Dalle ore 6.00 di oggi, martedì 14 aprile 2026, i treni risultano fortemente rallentati a causa di un inconveniente tecnico registrato nei pressi di Napoli.La conseguenza princi - facebook.com facebook