Emergenza acqua a Santa Teresa | guasto alla condotta blocca il servizio

A Santa Teresa si è verificato un guasto alla condotta idrica che ha interrotto il servizio di fornitura d'acqua nella zona. Il problema è stato causato da un danno alla condotta, che ha reso necessario un intervento di riparazione. La presenza di terreno impervio potrebbe prolungare i tempi di intervento, mentre una volta ripristinata la fornitura, l'acqua potrebbe risultare torbida a causa di detriti o sedimenti disturbati durante le operazioni di riparazione.

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? Domande chiave Come influirà il terreno impervio sui tempi di riparazione previsti?. Perché l'acqua potrebbe risultare torbida una volta ripristinato il servizio?. Quali zone subiranno cali di pressione durante gli interventi tecnici?. Quando è previsto il ritorno definitivo della pressione nelle tubazioni?.? In Breve Intervento Abbanoa iniziato alle 10:30 su condotta adduttrice foranea.. Ripristino previsto entro le ore 20:00 nonostante terreno impervio.. Possibile acqua torbida a Santa Reparata e Capo Testa per sedimenti.. Segnalazioni guasti tramite numero verde 800022040 attivo anche di notte.. I tecnici di Abbanoa sono intervenuti alle 10:30 di questo lunedì 18 maggio su una condotta foranea a Santa Teresa Gallura, causando la sospensione dell’erogazione idrica nelle zone di Santa Reparata e Capo Testa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza acqua a Santa Teresa: guasto alla condotta blocca il servizio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Massive Chaos in spain Today! Storm Therese Giant Flooding Slams Homes, Cars in Tenerife Sullo stesso argomento Emergenza acqua a Borgo Marina: guasto alla rete blocca il servizio? Cosa sapere Guasto alla condotta Roja 1 interrompe l'acqua a Borgo Marina questo 29 aprile. Guasto alla condotta in zona sud: stop all’acqua a Santa Margherita, tecnici al lavoroUn guasto improvviso alla condotta principale di adduzione ha causato la sospensione temporanea del servizio idrico nell’abitato di Santa Margherita,...