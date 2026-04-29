Emergenza acqua a Borgo Marina | guasto alla rete blocca il servizio

A Borgo Marina si registra un'interruzione dell'erogazione dell'acqua a causa di un guasto alla condotta Roja 1, avvenuto il 29 aprile. I lavori in via Boine hanno provocato rallentamenti al traffico e una diminuzione della pressione dell'acqua nella zona. La rottura ha causato la sospensione del servizio idrico nell'area interessata, creando disagi tra i residenti e le attività locali.

? Cosa sapere Guasto alla condotta Roja 1 interrompe l'acqua a Borgo Marina questo 29 aprile.. I lavori in via Boine causano rallentamenti al traffico e cali di pressione idrica.. L’erogazione idrica a Borgo Marina è stata interrotta totalmente questo mercoledì 29 aprile, a seguito di un grave guasto alla condotta del Roja 1 avvenuto in via Boine alle ore 7 del mattino. Il problema è scaturito da una massiccia perdita occorsa nella rete di Imperia, che ha costretto gli addetti di Rivieraqua a un intervento di manutenzione straordinaria con effetto immediato sul servizio. La criticità, localizzata nel cuore della zona portuale, ha colpito duramente la quotidianità dei residenti e delle attività locali, con conseguenze che si estendono ben oltre il perimetro del borgo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza acqua a Borgo Marina: guasto alla rete blocca il servizio Notizie correlate Emergenza acqua a Udine: guasto idrico blocca Cussignacco e Paparotti?? Cosa sapere Guasto alla condotta idrica a Udine interrompe il servizio a Cussignacco e Paparotti lunedì 27 aprile. Guasto alla rete idrica a San Martino, Ferrara: "Riparazione completata, acqua di nuovo disponibile da mezzogiorno"Nel frattempo, per far fronte alle necessità più urgenti dei cittadini, è stata posizionata un’autobotte in via Salvo D’Acquisto a disposizione dei... Altri aggiornamenti Imperia, maxi intervento sulla rete idrica: stop all’acqua a Borgo MarinaSecondo quanto comunicato dalla società che gestisce il servizio idrico, l’entità della perdita non consente al momento di stimare con precisione i tempi necessari per il completo ripristino della ret ... riviera24.it Paratie e un nuovo piano d’emergenza per difendere via Milazzo dalle pienePAVIA. Migliorare il piano di emergenza in caso di allerta rossa per il Ticino, installare paratie per tutelare il Borgo basso dalle piene, incontrare il Consorzio Est Sesia per un chiarimento sulla ... laprovinciapavese.gelocal.it