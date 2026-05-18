Per la commissione di inchiesta Orlandi-Gregori la “pista di Mister X ” è quella che porterà alla soluzione delle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. O almeno ne è fermamente convinto il vicepresidente della bicamerale Roberto Morassut, per cui Emanuela e Mirella sono state “vittime di due femminicidi”. Pochi giorni fa la commissione ha visto un cambio al vertice, con l’elezione del nuovo presidente Fabio Roscani, dopo le dimissioni di Andrea De Priamo. Mister X. Secondo Morassut che sin dall’inizio persegue la pista della pedofilia per risolvere il mistero della cittadina vaticana scomparsa nel 1983, il responsabile delle scomparse di Emanuela e Mirella sarebbe un procacciatore di ragazze, attivo in quegli anni a Roma nel mondo del cinema e della pubblicità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Emanuela Orlandi, la “pista di Mister X porterà alla soluzione del mistero”: le parole del vicepresidente della commissione d’inchiesta. E spunta un verbale mai preso in considerazione prima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Emanuela Orlandi, la pista del cinema e Mister X: «Porterà all’assassino»

“Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse”: cosa dice la prima relazione della Commissione d’inchiestaLa commissione di inchiesta Orlandi-Gregori martedì presenterà la prima relazione sulle indagini condotte negli ultimi tre anni, sulle scomparse di...

Emanuela Orlandi, la pista del cinema e Mister X: Porterà all’assassino. Il vicepresidente Morassut (PD): uno strano personaggio propose alla sorella di lavorare come comparsa in un film. x.com

Emanuela Orlandi: si scalda la pista del cinema e di Mister XLa pista del cinema riguardante il caso di Emanuela Orlandi, potrebbe probabilmente portare ad una svolta storica. Dopo l’esito dell’ispezione della Casa del Jazz, il caso di Emanuela Orlandi ha preso ... newsmondo.it

Emanuela Orlandi, il caso in 10 punti. Il presidente De Priamo lascia la commissione d’inchiesta e avverte: Errore seguire una sola pistaDe Priamo lascia la commissione Orlandi-Gregori: Errore seguire una sola pista. Ecco i momenti chiave in 10 punti. ilfattoquotidiano.it