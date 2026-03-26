Emanuela Orlandi morto Vittorio Baioni in un incidente in Libia | era il suo carceriere per la pista di Londra

Un nuovo elemento si aggiunge al caso Emanuela Orlandi, con la notizia della morte di Vittorio Baioni in Libia. Baioni era ritenuto il carceriere legato alla pista di Londra nel contesto della scomparsa della giovane. La vicenda si inserisce in un quadro complesso di indagini e ipotesi che da anni tengono in sospeso l’opinione pubblica.

Un nuovo, oscuro tassello si aggiunge all’infinito mosaico di uno dei misteri più fitti della cronaca italiana. Vittorio Baioni, ex militante di estrema destra storicamente legato agli ambienti dei Nar, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale in sella alla sua moto. La tragedia si è consumata nel cuore profondo del Sud della Libia, un luogo lontano anni luce dai palazzi del potere romano, ma che oggi riaccende prepotentemente i riflettori su una figura che per anni ha aleggiato come un’ombra sul caso di Emanuela Orlandi. A dare il tragico annuncio della sua scomparsa, nella serata di mercoledì 25 marzo 2026, è stato proprio il fratello della giovane cittadina vaticana, Pietro Orlandi, che attraverso un laconico post sui social ha confermato: “È morto Vittorio Baioni”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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