Tratta delle bianche Emanuela Orlandi cosa è venuto fuori sulla controversa pista

Nuove discussioni sono emerse sulla cosiddetta “tratta delle bianche” nel contesto dell’indagine sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. La Commissione parlamentare d’inchiesta ha ripreso ad approfondire questa pista, portando all’attenzione elementi e testimonianze che riguardano il coinvolgimento di reti criminali. La questione torna a essere al centro del dibattito pubblico e delle indagini ufficiali, senza che siano stati ancora forniti dettagli conclusivi.

Si torna a parlare della cosiddetta “tratta delle bianche” nel lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Il tema, uno dei filoni più discussi e controversi dell’intera vicenda, approda ora a un passaggio formale: nella convocazione ufficiale della seduta di martedì 28 aprile compare infatti l’esame della proposta di relazione intitolata “ Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse “. Si tratta del primo vero tentativo della Commissione, presieduta dal senatore Andrea De Priamo, di fissare alcuni punti su una delle piste battute da oltre due anni di lavori.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

IL CASO DI EMANUELA ORLANDI | SCENA CON DELITTO

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