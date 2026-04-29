Elon Musk contro Sam Altman primo atto della sfida in tribunale

Inizia oggi il procedimento legale tra Elon Musk e Sam Altman, con la deposizione del primo in aula. Musk, che è anche proprietario di Tesla, si è presentato in tribunale in condizioni di salute apparentemente peggiori rispetto alle sue precedenti apparizioni pubbliche o giudiziarie. La lite tra i due protagonisti riguarda questioni legali ancora da chiarire, senza che siano stati rivelati dettagli specifici sul motivo del contenzioso.

(Adnkronos) – Il primo atto della sfida legale tra Elon Musk e Sam Altman si è aperto con la deposizione del proprietario di Tesla, apparso in aula meno brillante e preparato rispetto a precedenti apparizioni giudiziarie. Se in altre occasioni Musk era riuscito a conquistare la giuria grazie a un piglio carismatico, in questa circostanza il tono è risultato piatto, quasi alla deriva, animandosi esclusivamente nei momenti dedicati alla celebrazione dei propri meriti personali nella nascita di OpenAI. Elon Musk ha fatto causa a Sam Altman e a OpenAI nel 2024, sostenendo che l'organizzazione abbia tradito gli accordi fondativi e la propria missione umanitaria senza scopo di lucro per trasformarsi in un'entità commerciale orientata al profitto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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