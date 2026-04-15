Recentemente, due donne sono state viste sull'isola di Ibiza durante una vacanza insieme. Le due sono arrivate per trascorrere alcuni giorni lontano dalla città e sono state fotografate mentre passeggiavano e si godevano il mare. Le immagini mostrano un legame stretto tra le due, che sembrano condividere momenti di relax e complicità. La loro presenza sull’isola ha attirato l’attenzione di alcuni testimoni e fotografi locali.

In questi giorni Elodie e Franceska sono volate ad Ibiza per una romantica vacanza lontana dallo stress milanese: ormai le due sono inseparabili Elodie e Franceskaattualmente si trovano ad Ibiza per una vacanza romantica. Le due ormai non si nascondono più dai paparazzi e sono sempre più social, non nascondendo quel sentimento che le lega. Abbracci e baci appassionati, sia per strada sia in discoteca, che vanno a testimoniare comenon solo Andrea Iannone sia un vecchio capitolo, ma soprattutto come tra le due ciò che le lega è sempre più forte. Il settimanaleChile ha beccate mentre sono in vacanza ad Ibiza. Qui sono andate al mare, hanno fatto serata, shopping al mercato hippie di Sant Jordi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Elodie e Franceska: vacanza romantica ad Ibiza | FOTO

Elodie e la sua vacanza esotica a base di scorpioni #elodie #scorpioni #spuntino

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