TOTS PREMIER LEAGUE | EA SVELA I TITOLARI MA È GIALLO ASTON VILLA DOVE SONO I CAMPIONI DI EMERY?

EA SPORTS FC 26 ha annunciato i titolari del Team of the Season, suscitando discussioni tra i tifosi. Mentre il terzo posto in classifica garantisce un certo riconoscimento, l’Aston Villa non figura tra le squadre premiate, creando confusione tra i fan. Il lancio ufficiale della squadra virtuale è previsto per domani, ma le scelte di EA SPORTS hanno generato domande sulla rappresentazione delle squadre e dei giocatori in questa edizione.

L’annuncio ufficiale del Team of the Season di EA SPORTS FC 26 scatena le polemiche. Nonostante il terzo posto blindato in classifica, l’Aston Villa viene snobbato: ecco l’analisi tra realtà e videogame in vista del lancio di domani. Domani, 24 aprile, i TOTS della Premier League arriveranno nei pacchetti, ma la lista dei titolari svelata da EA Sports sta già facendo infuriare i puristi del calcio inglese. Se la presenza del blocco Arsenal (primo in classifica) e delle stelle del Manchester City (secondo) è sacrosanta, il vero “scandalo” sportivo riguarda l’assenza totale dei giocatori dell’ Aston Villa. Votata da voi. Decisa sul campo. La Squadra della Stagione della @premierleague arriva venerdì su #FC26.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - TOTS PREMIER LEAGUE: EA SVELA I TITOLARI, MA È GIALLO ASTON VILLA. DOVE SONO I CAMPIONI DI EMERY? Notizie correlate Formazioni ufficiali Bologna Aston Villa: le scelte di Italiano e Emery per la sfida di Europa LeagueLiverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo... Aston Villa Bologna 4-0: poker inglese, non c’è stata partita. Emery si conferma lo specialista dell’Europa LeagueLewandowski, l’agente Pini Zahavi è atteso a breve in Italia: Juventus e Milan alla finestra, arrivano novità importanti sul suo futuro Mercato... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tots Premier League, ecco la lista completa; EA FC 26 TOTS Premier League Lista Carte Team Of The Season Del Campionato Inglese; EA SPORTS FC 26: TOTS Premier League ed EFL ufficiali… ma le scelte fanno già discutere!; ? EA Sports FC revela los nominados al TOTS de la Premier League. TOTS PREMIER LEAGUE: EA SVELA I TITOLARI, MA È GIALLO ASTON VILLA. DOVE SONO I CAMPIONI DI EMERY?L’annuncio ufficiale del Team of the Season di EA SPORTS FC 26 scatena le polemiche. Nonostante il terzo posto blindato in classifica, l’Aston Villa viene snobbato: ecco l’analisi tra realtà e ... imiglioridififa.com EA SPORTS FC 26: TOTS Premier League ed EFL ufficiali… ma le scelte fanno già discutere!Con l’avvicinarsi della fase finale della stagione calcistica inglese, entra nel vivo anche uno degli appuntamenti più attesi dalla community di EA SPORTS FC 26 e EA SPORTS FC Mobile: il rilascio dei ... italiatopgames.it *NEW* #EASportsFC #FC26 #EAFC26 #EASFC26 TOTS Premier League Lista Carte Team Of The Season Del Campionato Inglese x.com TEAM OF THE SEASON Sono aperte le votazioni per i TOTS di Premier League Link nelle storie per votare - facebook.com facebook