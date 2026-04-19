Aston Villa v Sunderland | formazioni confermate mentre Villa cerca la grande vittoria

Nella partita tra Aston Villa e Sunderland, le formazioni sono state confermate prima del calcio d'inizio. L'Aston Villa, guidata dall'allenatore Unai Emery, cerca una vittoria importante per avvicinarsi alla qualificazione in Champions League. Il Sunderland, invece, si presenta con una squadra ringiovanita e determinata a ottenere un risultato positivo nelle Midlands. La sfida si svolge in un clima di grande attesa e concentrazione.

2026-04-19 13:51:00 Giorni caldissimi in redazione! L’Aston Villa di Unai Emery continua la sua incessante ricerca di un posto in Champions League mentre accoglie un Sunderland ringiovanito nelle Midlands. Il Villa è stato una forza formidabile in casa in questa stagione, ma deve affrontare una squadra dei Black Cats che ha trovato una seconda ventata nelle ultime settimane. Una vittoria per gli ospiti potrebbe addirittura vederli concludere il fine settimana al sesto posto mentre la classifica della Premier League diventa sempre più serrata. Mentre il Villa è fortemente favorito per consolidare la sua posizione tra i primi quattro, il Sunderland ha dimostrato di poter essere “assassini di giganti” nella sua giornata.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Aston Villa-Bologna: formazioni confermate per la sfida di UEL2026-04-16 19:46:00 Il web non parla d’altro: Il Villa è al culmine delle ultime quattro. Pronostico Aston Villa-Sunderland: la vittoria per blindare la ChampionsAston Villa-Sunderland è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Aston Villa v Sunderland LIVE 19/04/2026 | Calcio; Pronostico Aston Villa-Sunderland: analisi, quote e consigli; Aston Villa handed possible triple injury lift before Sunderland visit; Aston Villa vs Sunderland Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 19-04-2026. Pronostico Aston Villa vs Sunderland – 19 Aprile 2026La sfida di Premier League tra Aston Villa e Sunderland accende l’attenzione degli appassionati il 19 Aprile 2026, con fischio d’inizio alle 15:00 al ... news-sports.it Quote Aston Villa v SunderlandCompara le quote di Aston Villa v Sunderland. Leggi l'analisi e le statistiche della competizione e verifica quale bookmaker paga di più il tuo pronostico. oddschecker.com Il 5 maggio 2001, il Coventry City subì una rimonta dopo essere stato in vantaggio di due gol contro l'Aston Villa. Quella sconfitta per 3-2 pose fine alla permanenza di 34 anni del club nella massima serie. Nelle ore seguenti, in trasmissioni televisive e sulle pa - facebook.com facebook : “ `” Le parole di Riccardo #Orsolini dopo la sconfitta contro l’Aston Villa e l’eliminazione dall’ #EuropaLeague @Jadegiacalone #Sportitalia x.com