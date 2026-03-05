Anne Hathaway punta al Grammy con ' Burial' brano scritto per il film Mother Mary?

Online è stato diffuso il primo singolo tratto dalla colonna sonora del film scritto e diretto dal regista David Lowery, intitolato 'Burial'. Anne Hathaway è la voce di questa traccia, che potrebbe concorrere ai prossimi Grammy. La canzone è stata scritta appositamente per il film Mother Mary e rappresenta un elemento importante della colonna sonora.

Online è stato condiviso il primo singolo tratto dalla colonna sonora del progetto scritto e diretto dal regista David Lowery. Anne Hathaway si è messa nuovamente alla prova in versione cantante in occasione del film Mother Mary e il primo singolo tratto dalla colonna sonora, Burial, regala un'anticipazione dell'atmosfera che contraddistinguerà la musica composta per il progetto. Il lungometraggio è stato scritto e diretto da David Lowery e l'attrice è stata coinvolta anche come co-autrice del brano, che può contare su un team di grande esperienza nella produzione. Burial è stato co-scritto da Anne Hathaway, Charli XCX, George Daniel (batterista dei The 1975), e dal produttore Jack Antonoff. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

