Mother Mary | la recensione del nuovo film con Anne Hathaway

Da universalmovies.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 14 maggio è nelle sale il nuovo film con Anne Hathaway, intitolato Mother Mary. La pellicola è stata scritta e diretta da David Lowery, prodotta da A24 e distribuita in Italia da I Wonder Pictures. In questa produzione, Hathaway interpreta il ruolo di una popstar considerata divina. La storia si svolge attraverso le sue esperienze e la sua presenza sul palco. Il film si inserisce tra i titoli più attesi della stagione cinematografica.

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Dal 14 maggio è possibile vedere Anne Hathaway vestire i panni di una divina popstar in Mother Mary, scritto e diretto da David Lowery per A24 e distribuito in Italia da I Wonder Pictures. Nel cast anche un’intensa Michaela Coel che tra musica pop e spiritualità ci guida in questo viaggio oscuro ed emotivo. Mother Mary (Anne Hathaway) è una popstar acclamata dalle folle, una di quei talenti che sul palco emana luce oltre alla sua musica ben coreografata e d’impatto. È una macchina da guerra di talento che sembra indistruttibile, perfetta sotto ogni punto di vista ma che un giorno abbassa la sua attenzione e vede tutto il suo lavoro sgretolarsi per un “passo falso”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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Mother Mary - Recensione SENZA SPOILER

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