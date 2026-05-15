Mother Mary | la recensione del nuovo film con Anne Hathaway

Dal 14 maggio è nelle sale il nuovo film con Anne Hathaway, intitolato Mother Mary. La pellicola è stata scritta e diretta da David Lowery, prodotta da A24 e distribuita in Italia da I Wonder Pictures. In questa produzione, Hathaway interpreta il ruolo di una popstar considerata divina. La storia si svolge attraverso le sue esperienze e la sua presenza sul palco. Il film si inserisce tra i titoli più attesi della stagione cinematografica.

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Dal 14 maggio è possibile vedere Anne Hathaway vestire i panni di una divina popstar in Mother Mary, scritto e diretto da David Lowery per A24 e distribuito in Italia da I Wonder Pictures. Nel cast anche un’intensa Michaela Coel che tra musica pop e spiritualità ci guida in questo viaggio oscuro ed emotivo. Mother Mary (Anne Hathaway) è una popstar acclamata dalle folle, una di quei talenti che sul palco emana luce oltre alla sua musica ben coreografata e d’impatto. È una macchina da guerra di talento che sembra indistruttibile, perfetta sotto ogni punto di vista ma che un giorno abbassa la sua attenzione e vede tutto il suo lavoro sgretolarsi per un “passo falso”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Mother Mary: la recensione del nuovo film con Anne Hathaway ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mother Mary - Recensione SENZA SPOILER Sullo stesso argomento Anne Hathaway punta al Grammy con 'Burial', brano scritto per il film Mother Mary?Online è stato condiviso il primo singolo tratto dalla colonna sonora del progetto scritto e diretto dal regista David Lowery. Mother Mary, al cinema il nuovo thriller con Anne HathawayArriva in sala oggi, giovedì 14 maggio, Mother Mary, l'ultima fatica cinematografica del visionario regista e sceneggiatore David Lowery. Da domani al cinema arriva #MotherMary, oscuro dramma psicologico con #AnneHathaway nei panni di una pop star in cerca di un rilancio. Regia di #DavidLowery (Storia di un fantasma, Sir Gaiwan e il cavaliere verde). La nostra recensione in anteprima. x.com Ci sono cinema vicino a te che proiettano Mother Mary? reddit Mother Mary: una canzone può assolverci dai peccati? La recensione del film con Anne HathawayDisponibile nelle sale italiane dal 14 maggio grazie a I Wonder Pictures, la nuova fatica di David Lowery (A Ghost Story) insegue una popstar, a cui presta il volto la diva de Il Diavolo Veste Prada, ... bestmovie.it Mother Mary, recensione: un trip visionario alla scoperta del doloreLeggi la recensione di Mother Mary, il nuovo film di David Lowery con protagonista Anne Hathaway, Michaela Coel e Hunter Shafer ... cinefilos.it