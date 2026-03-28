Il club di calcio ha annunciato che l’attuale allenatore continuerà a guidare la squadra fino al 2028, confermando la volontà di mantenere la guida tecnica stabile dopo un periodo di frequenti cambi. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un piano di continuità per la squadra, che negli ultimi due anni ha visto diversi cambi di allenatore.

Torino, 28 marzo 2026 – Luciano Spalletti e la Juve: è ancora sì. La Vecchia Signora pronta ad andare avanti con l’attuale tecnico, per dare continuità progettuale dopo due anni di continui cambi e sostituzioni. Da Motta a Tudor a Spalletti in panchina, da Giuntoli a Comolli, Modesto e Ottolini nella dirigenza: i cambiamenti sono stati tanti e questo non ha consentito una programmazione chiara e duratura, quella che ora John Elkann vuole costruire nel prossimo biennio. Per farlo, si parte dall’allenatore, che sarà ancora Spalletti, lui che il 30 ottobre scorso era subentrato a Igor Tudor e che ora sta cercando di mantenere la Juventus in Champions la prossima stagione, sia per un fattore sportivo sia per un fattore economico dato che la partecipazione garantirebbe 50-60 milioni di ricavi extra a bilancio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, prosegue l’era Spalletti: Elkann dice sì fino al 2028

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