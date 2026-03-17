Una nuova evoluzione nel settore del calcio introduce lo Specialista UCL, dedicato ai giocatori con caratteristiche specifiche. Questa innovazione si rivolge alle ali destra che, pur mostrando velocità e corsa intensa, incontrano difficoltà nel finalizzare le occasioni o nel superare gli avversari con le finte. Si tratta di un aggiornamento pensato per migliorare le performance di questo ruolo.

Se hai un’ala destra che corre come un fulmine ma fatica a inquadrare la porta o a saltare l’uomo con le finte, questa Evoluzione è il “ritocco” di classe che mancava. Il tema è la magia delle notti di Champions, e il focus è tutto sulla precisione balistica e sul dribbling stretto. Dettagli e Costi. Costo: Solitamente gratuita o basso costo in crediti (da verificare in-game).. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibile: Sì, 2 volte.. Requisiti di Selezione. OVR max: 87.. Posizione: AD (RW).. Stili di gioco max: 10 (Base), 2 (Plus).. Rarità: Non raro (Tour mondiale fuoricl. argento).. Miglioramenti. Non è un upgrade che stravolge la velocità, ma che raffina enormemente la qualità della giocata: Generale: OVR +2 (Max 88). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Specialista UCL (UCL specialist)

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