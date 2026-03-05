Dopo 10 anni il saluto del presidente della Corte d' Appello Matteo Frasca | il sindaco gli consegna una medaglia

Stamattina al palazzo di giustizia si è svolta la cerimonia di saluto per l’ex presidente della Corte d’Appello di Palermo, Matteo Frasca, che ha ricoperto quell’incarico per dieci anni. Durante l’evento, il sindaco ha consegnato a Frasca una medaglia in segno di riconoscimento. La cerimonia ha visto la partecipazione di giudici e autorità locali.

La cerimonia al palazzo di giustizia alla quale ha preso parte anche Roberto Lagalla. Sabato si insedierà Antonio Balsamo Si è tenuta stamattina al palazzo di giustizia la cerimnia di saluto dell'ormai ex presidente della Corte d'Appello di Palermo, Matteo Frasca, che ha ricoperto l'incarico per ben dieci anni. Il sindaco Roberto Lagalla, che era presente, ha consegnato al magistrati la medaglia della Città di Palermo. Sabato mattina (7 marzo) si insedierà il successore di Frasca, Antonio Balsamo. "Desidero esprimere il più sincero ringraziamento al presidente Matteo Frasca - ha detto il sindaco - per il servizio reso alla città e alle istituzioni.