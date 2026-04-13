L’Ungheria volta pagina dopo 16 anni finisce l’era Orbán | chi è il nuovo presidente Péter Magyar

Le elezioni parlamentari del 12 aprile 2026 in Ungheria hanno portato alla nomina di Péter Magyar come nuovo presidente della repubblica, sostituendo il leader che ha governato per 16 anni. La vittoria delle forze politiche avviene con un risultato che ha portato alla formazione di un nuovo governo e alla fine dell’epoca politica precedente. La transizione si è conclusa con la conferma ufficiale del nuovo incarico.

Le elezioni parlamentari del 12 aprile 2026 segnano una svolta per l’Ungheria, decretando la fine di un’era politica durata 16 anni. Il partito d’opposizione Tisza guidato da Péter Magyar ottiene una vittoria travolgente e con 138 seggi supera in Parlamento la maggioranza dei due terzi (la cosiddetta “super-maggioranza”) che permette di modificare la Costituzione. Il partito Fidesz del premier uscente Viktor Orbán è fermo a 55 seggi, la destra ancor più estrema di Mi Hazánk ne avrebbe 6 È stato un duro colpo per Orbán, stretto alleato sia del presidente americano Donald Trump che del presidente russo Vladimir Putin, che ha ammesso subito la sconfitta dopo quello che ha definito un risultato elettorale “doloroso”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’Ungheria volta pagina, dopo 16 anni finisce l’era Orbán: chi è il nuovo presidente Péter Magyar Chi è Péter Magyar, l’uomo che dopo 16 anni può sfilare l’Ungheria a Viktor OrbánA 24 ore dalle elezioni ungheresi del 12 aprile, il sistema politico costruito da Viktor Orbán in più di quindici anni sembra mostrare crepe per la... Leggi anche: Ungheria, finisce l’era Orbán dopo 16 anni. Magyar conquista i due terzi del Parlamento, il premier uscente telefona allo sfidante: «Congratulazioni»