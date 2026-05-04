Tradizioni e Futuro scalda i motori | il centro destra presenta la sua squadra per Verghereto

Venerdì 8 maggio, alle 20.30 ad Alfero, sarà presentata ufficialmente la lista “Tradizioni e Futuro”, pronta a scendere in campo in vista delle prossime elezioni comunali di Verghereto e sostenuta dall'intero centrodestra. In un incontro aperto a tutta la cittadinanza, il candidato sindaco Simone.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Notizie correlate

Michele Menchetti presenta la sua squadraArezzo, 10 aprile 2026 – Michele Menchetti presenta la sua squadra: “Fare il Sindaco deve essere una missione”.

Garza presenta la sua lista: squadra prontaSi chiamerà “Amiamo Gravellona“ la lista civica improntata alla continuità amministrativa, che vedrà come candidato sindaco alle prossime...

Altri aggiornamenti

Si parla di: Dipietrangelo: Brindisi oltre l’industria, il futuro nell’agricoltura tra tradizione e innovazione.

Tradizioni e Futuro scalda i motori: il centro destra presenta la sua squadra per VergheretoVenerdì 8 maggio, alle 20.30 ad Alfero, sarà presentata ufficialmente la lista Tradizioni e Futuro, pronta a scendere in campo in vista delle prossime elezioni comunali di Verghereto e sostenuta dal ... cesenatoday.it

’Verghereto Tradizioni e Futuro’. Mercatelli presenta il simboloLa lista civica ’Verghereto-Tradizioni e Futuro’, a sostegno della candidatura a sindaco di Simone Mercatelli, ha presentato il proprio simbolo. Le montagne sullo sfondo richiamano il monte Fumaiolo ... ilrestodelcarlino.it