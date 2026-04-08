Elezioni comunali 2026 M5s scende in campo a San Nicola Sosteniamo Maria Natale

Il MoVimento 5 Stelle ha annunciato di sostenere ufficialmente la candidatura di Maria Natale come sindaco alle prossime elezioni comunali a San Nicola La Strada. La decisione è stata comunicata nelle scorse ore e rappresenta un passo importante per il partito in vista delle consultazioni che si terranno nel 2026. La candidata è stata presentata come candidata ufficiale del movimento, che ha scelto di scendere in campo con una propria lista.

Il MoVimento 5 Stelle ha ufficialmente annunciato il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Maria Natale per le prossime elezioni amministrative a San Nicola La Strada.“La scelta nasce dalla piena convergenza su temi centrali quali partecipazione, trasparenza, sostenibilità e rilancio dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it Elezioni comunali 2026. 'Vivila' scende in campo: svelati i primi 13 professionistiIl movimento civico Vivila parteciperà alle prossime elezioni amministrative e, contestualmente, rinnova le cariche del proprio direttivo. Comunali, colpo di scena a Tropea: Nicola Morra scende in campoL’ingresso in politica attiva di Nicola Morra, ex presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, nella corsa alle Comunali di Tropea,... Temi più discussi: Il campo largo trova la sintesi a San Giovanni Rotondo: Maria Fiore sarà la candidata sindaca; Elezioni, prende forma il centrosinistra: le liste e i nomi a sostegno di Legnini; Elezioni a Termini Imerese, c’è il terzo candidato sindaco: scende in campo Nicola Mendolia; Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 31 marzo 2026, FdI frena e Pd e M5s avanzano. Lega in calo. Elezioni amministrative 2026Le ultime notizie sulle elezioni comunali 2026 con gli aggiornamenti su candidati e sondaggi alle amministrative. Seggi aperti domenica 24 e lunedì 25 maggio: si vota in 626 comuni italiani, tra cui ... fanpage.it Elezioni comunali Messina, domani incontro M5S-ControcorrenteLunedì 30 marzo alle 11.00 l’Hotel S. Elia (Via I Settembre n. 67. Messina), ospiterà la conferenza stampa del MoVimento 5 Stelle e di Controcorrente per presentare il progetto comune per le amministr ... strettoweb.com A Bari spunta un nuovo murale con un San Nicola «palestinese»: un’opera di street art destinata a far discutere quella comparsa a Bari nell’ambito delle iniziative legate alla Spring Mission 2026, tra arte urbana e impegno civile per la pace. Dietro una delle i - facebook.com facebook Ecco il San Nicola «palestinese»: a Bari il murale che unisce street art e messaggio per Gaza - News x.com