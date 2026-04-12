Dai segreti del pentito Amico agli agrigentini coinvolti nei bandi truccati all' università | la settimana di Dossier

Questa settimana, Dossier racconta le indagini sulle truffe nel territorio agrigentino legate a bandi pubblici manipolati. Si parla anche delle attività del clan Senese, coinvolto in operazioni di estorsione e traffico di droga. Inoltre, viene approfondito il caso di un uomo immortalato in un selfie con una figura politica nel febbraio 2019, fatto che ha suscitato attenzione nell’ambito delle indagini.

Dalle truffe nell'Agrigentino fino alla scalata del clan Senese: chi è l'uomo del selfie - fatto nel febbraio del 2019 - con la premier (che non lo conosceva). Il quarantenne Gioacchino Amico, dopo una "gavetta" criminale fatta di raggiri alle società finanziarie, avrebbe avuto un ruolo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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