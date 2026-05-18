Elezioni comunali a Cava | Roberto Fico a sostegno del campo largo per Accarino Sindaco

Sabato 16 maggio 2026, a Cava de’Tirreni si è svolto un evento politico con la partecipazione del Presidente della Regione Campania. La giornata ha visto un confronto tra rappresentanti della coalizione di centrosinistra e altri esponenti politici locali, con l’obiettivo di discutere le proposte per il futuro della città. La presenza del presidente della Regione ha attirato l’attenzione sui temi legati alle alleanze e alle strategie per le prossime elezioni comunali, in vista della candidatura a sindaco di Accarino.

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