Elezioni comunali a Cava | Roberto Fico a sostegno del campo largo per Accarino Sindaco
Sabato 16 maggio 2026, a Cava de’Tirreni si è svolto un evento politico con la partecipazione del Presidente della Regione Campania. La giornata ha visto un confronto tra rappresentanti della coalizione di centrosinistra e altri esponenti politici locali, con l’obiettivo di discutere le proposte per il futuro della città. La presenza del presidente della Regione ha attirato l’attenzione sui temi legati alle alleanze e alle strategie per le prossime elezioni comunali, in vista della candidatura a sindaco di Accarino.
Ieri, sabato 16 maggio 2026, la città di Cava de’Tirreni ha vissuto un importante momento di confronto, nato attorno alla visione chiara e condivisa della città, promossa dalla coalizione di centrosinistra, alla presenza del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico.Sono intervenuti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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