Elezioni comunali Tridico M5S al fianco di Accarino | Rendiamo Cava più vicina all' Europa
Ieri mattina si è tenuto un incontro presso la sede del comitato elettorale di un candidato sindaco, nel quale sono stati approfonditi temi legati allo sviluppo locale e alle opportunità offerte dall’Europa. Alla riunione hanno partecipato anche un rappresentante del Movimento 5 Stelle, che ha espresso la volontà di rendere la città più vicina alle istituzioni europee. Durante l’incontro sono stati discussi progetti per il rilancio sostenibile del territorio.
Si è svolto ieri mattina, presso la sede del comitato elettorale del candidato sindaco Giancarlo Accarino, un importante momento di confronto sui temi dello sviluppo del territorio, delle opportunità europee e del rilancio della città attraverso una visione moderna e sostenibile, con il.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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