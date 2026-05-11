Elezioni comunali Tridico M5S al fianco di Accarino | Rendiamo Cava più vicina all' Europa

Ieri mattina si è tenuto un incontro presso la sede del comitato elettorale di un candidato sindaco, nel quale sono stati approfonditi temi legati allo sviluppo locale e alle opportunità offerte dall’Europa. Alla riunione hanno partecipato anche un rappresentante del Movimento 5 Stelle, che ha espresso la volontà di rendere la città più vicina alle istituzioni europee. Durante l’incontro sono stati discussi progetti per il rilancio sostenibile del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui