Elezioni comunali a Cava | arrivano Fico e Piero De Luca per Accarino Sindaco

Da salernotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio alle 17:30 si terrà presso l'Aula Consiliare di Cava de' Tirreni un incontro pubblico in vista delle elezioni comunali programmate per il 24 e 25 maggio. Alla riunione parteciperanno il deputato e il senatore, entrambi esponenti del partito di maggioranza, che interverranno a sostegno del candidato sindaco. L’appuntamento si inserisce nel calendario di eventi promossi per incentivare la partecipazione degli elettori alla tornata elettorale.

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Si terrà sabato 16 maggio, alle ore 17:30, presso l'Aula Consiliare di Cava de' Tirreni, un incontro pubblicoin vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Interverranno:Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava de’ TirreniTommaso Pellegrino, già Consigliere Regionale ed esponente Casa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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