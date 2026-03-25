A poco più di due mesi dalle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio 2026, i presidenti di seggio di Messina segnalano possibili criticità che potrebbero causare ritardi nell’apertura dei seggi. In una comunicazione ufficiale, il Comitato Spontaneo ha evidenziato le difficoltà organizzative che potrebbero influire sul regolare svolgimento delle operazioni di voto.

Il Comitato Spontaneo segnala criticità nelle operazioni preliminari e propone di anticipare le procedure al sabato per garantire regolare svolgimento del voto e ridurre disagi A poco più di due mesi dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, il Comitato Spontaneo dei Presidenti di Seggio Elettorale di Messina lancia un allarme sulle difficoltà organizzative nei seggi. In una nota inviata all’Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana e alla Prefettura, il Comitato, rappresentativo anche di presidenti di seggio di altre province siciliane, richiede “l’adozione di misure urgenti volte a prevenire gravi criticità operative e ritardi nell’apertura della votazione, scongiurando il rischio di massive rinunce all’incarico da parte dei Presidenti nominati”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Elezioni 2026 a Messina, i presidenti di seggio lanciano allarme: “Rischio ritardi all’apertura, criticità da prevenire"

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