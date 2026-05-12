Elezioni Lecco il ministro Lollobrigida lancia la candidatura di Boscagli | Un collegamento diretto col Governo

Il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare ha visitato Lecco per sostenere ufficialmente il candidato sindaco del centrodestra, pochi giorni prima delle elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio. L’intervento del ministro si è concentrato sulla presentazione del candidato, sottolineando il collegamento diretto con il Governo. Con questa tappa, il rappresentante di Fratelli d’Italia ha rafforzato la presenza politica del centrodestra nella città lombarda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dopo Salvini per la Lega, stavolta è stato Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in quota Fratelli d'Italia, a fare tappa a Lecco per incontrare il candidato sindaco del centrodestra a dodici giorni dalle elezioni comunali del 24 e 25 maggio.🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Elezioni a Lecco, la Lega: "Ancora nessun accordo su Boscagli"La dichiarazione del senatore Massimiliano Romeo sul candidato sindaco del centrodestra: "Al tavolo nazionale non è stato ancora deciso nulla. Elezioni amministrative a Lecco: Filippo Boscagli di Fratelli d'Italia è il candidato sindaco del centrodestraLecco, 7 marzo 2026 – Il candidato sindaco del centrodestra di Lecco dovrebbe essere Filippo Boscagli di Fratelli d'Italia. Argomenti più discussi: Cos'hanno detto i candidati sindaco di Lecco nel dibattito di Confartigianato: la guida ai temi chiave; Il ministro Mazzi a Lecco: Il turismo una risorsa non è certo un problema; Elezioni, il 24 e 25 maggio al voto 626 Comuni: da Venezia a Lecco, 15 capoluoghi alle urne; Referendum Colico, 24-25 maggio si sceglie tra Lecco e Sondrio. Lunedì 11 maggio ore 11,45 ci sarà a Lecco, il Min.Matteo #Salvini in vista delle elezioni comunali ed inaugurerà la nuova motonave della navigazione laghi.Un segno di attenzione per la città e anche la dimostrazione degli investimenti fatti a potenziamento d x.com Elezioni, Pagliarini a Lecco per Colombo sindaco: Giovanni rappresenta l’etica del saper fareMattinata intensa oggi, sabato, per il candidato di Patto per il Nord L’endorsement di Pagliarini: Colombo è un sindaco-manager, capace di pretendere efficienza, puntando allo zero burocratico dell ... lecconotizie.com