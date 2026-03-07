Elezioni a Lecco la Lega | Ancora nessun accordo su Boscagli

A Lecco, le elezioni si avvicinano e il centrodestra sta definendo le candidature. La Lega ha confermato di non aver ancora raggiunto un accordo con Filippo Boscagli, che potrebbe essere candidato sindaco. La questione rimane aperta e non ci sono ancora conferme ufficiali sulla sua partecipazione alle elezioni del 24 e 25 maggio.

La dichiarazione del senatore Massimiliano Romeo sul candidato sindaco del centrodestra: "Al tavolo nazionale non è stato ancora deciso nulla. E non escludiamo come Lega la corsa in solitaria" Filippo Boscagli candidato sindaco del centrodestra unito alle prossime elezioni del 24 e 25 maggio a Lecco? La Lega (almeno per ora) dice no. Ed è un no che fa notizia, dato che fino a poche ore fa l'accordo era dato ormai per raggiunto, in particolare da alcuni rumors provenienti proprio dal centrodestra lecchese e in particolare da Fratelli d'Italia, partito di cui Boscagli fa parte. Lo stop all'accordo arriva da Massimiliano Romeo, senatore e segretario della Lega Lombardia, a seguito di una interlocuzione via telefono con la redazione di LeccoToday. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Elezioni amministrative a Lecco: Filippo Boscagli di Fratelli d'Italia è il candidato sindaco del centrodestraLecco, 7 marzo 2026 – Il candidato sindaco del centrodestra di Lecco dovrebbe essere Filippo Boscagli di Fratelli d'Italia. Ucraina, oggi la risposta di Mosca al piano di pace: dalle elezioni immediate a Kiev alle Zes. Zelensky: «Su Donetsk nessun accordo con gli Usa»È attesa entro oggi la risposta di Mosca alla bozza di piano di pace elaborata da Kiev e Washington negli scorsi giorni in Florida. Altri aggiornamenti su Elezioni a Lecco la Lega Ancora nessun.... Temi più discussi: Centrodestra, Filippo Boscagli candidato sindaco di Lecco; Elezioni Lecco 2026, Fumagalli (Orizzonte) attiva il filo diretto su WhatsApp; Elezioni a Lecco, AmbientalMente si presenta: Con Gattinoni per portare avanti i nostri sogni; CARLO PIAZZA: ACCOLTA LA NOSTRA PROPOSTA DI ATTIVARE LA ZONA ROSSA. Elezioni amministrative a Lecco: Filippo Boscagli di Fratelli d'Italia è il candidato sindaco del centrodestraManca ancora l'ufficialità, ma nelle logiche di coalizione il 46enne giurista d'impresa avrebbe prevalso sul leghista Carlo Piazza. Il ruolo dei tavoli regionali e nazionali ... ilgiorno.it Elezioni a Lecco, la Lega: Ancora nessun accordo su BoscagliLa dichiarazione del senatore Massimiliano Romeo sul candidato sindaco del centrodestra: Al tavolo nazionale non è stato ancora deciso nulla. E non escludiamo come Lega la corsa in solitaria ... leccotoday.it Il conflitto tra Zelensky e Orbán all'ombra di Putin. Le elezioni e i sondaggi che danno il governo uscente sconfitto. E l'accusa di riciclaggio per soldi e metalli preziosi - facebook.com facebook Domenica 8 marzo e lunedì 9 marzo alle elezioni amministrative di Pescara sostieni la lista e i candidati di Fratelli d’Italia. Con Fratelli d’Italia il Comune è più forte. x.com