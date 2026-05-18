Elettra Lamborghini in concerto a San Nicandro Garganico

Il Comune di San Nicandro Garganico ha annunciato che durante la festa patronale sarà presente come artista ospite Elettra Lamborghini. La cantante sarà protagonista di un concerto che si svolgerà nella località, inserito nel programma delle celebrazioni religiose e civili. L’evento musicale è stato inserito nelle iniziative ufficiali della giornata, che comprende anche altre attività e cerimonie religiose. La presenza di Elettra Lamborghini rappresenta uno degli appuntamenti principali dell’edizione di quest’anno della festa.

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