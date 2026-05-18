Elettra Lamborghini in concerto a San Nicandro Garganico
Il Comune di San Nicandro Garganico ha annunciato che durante la festa patronale sarà presente come artista ospite Elettra Lamborghini. La cantante sarà protagonista di un concerto che si svolgerà nella località, inserito nel programma delle celebrazioni religiose e civili. L’evento musicale è stato inserito nelle iniziative ufficiali della giornata, che comprende anche altre attività e cerimonie religiose. La presenza di Elettra Lamborghini rappresenta uno degli appuntamenti principali dell’edizione di quest’anno della festa.
Sarà Elettra Lamborghini l'ospite musicale scelto dal Comune di San Nicandro Garganico per la celebrazione della festa patronale di San Nicandro.La cantante e showgirl bolognese sarà sul Gargano il prossimo 20 giugno per un concerto gratuito in piazza, come annunciato dal sindaco Matteo Vocale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Elettra Lamborghini ospite live - San Marino Song Contest
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