gaffe di elettra lamborghini al san marino song contest

Durante la finale del San Marino Song Contest, condotta da Simona Ventura, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione: una battuta improvvisa di Elettra Lamborghini, che ha generato commenti tra il pubblico e sui social. La cantante, presente come ospite, ha pronunciato una frase che ha suscitato reazioni immediate, rendendo l’evento ancora più memorabile per i presenti.

Il San Marino Song Contest regala musica, spettacolo e – a volte – momenti imprevedibili. Durante la finale della manifestazione condotta da Simona Ventura, uno degli episodi più commentati non è arrivato dal palco della gara ma da una battuta sfuggita in diretta. Protagonista Elettra Lamborghini, ospite della serata, che nel corso di una chiacchierata con la conduttrice si è lasciata scappare uno spoiler televisivo inatteso. Un momento breve, ma sufficiente per creare sorpresa in studio e scatenare i social. La finale del San Marino Song Contest 2026, evento che seleziona il rappresentante del Titano all'Eurovision Song Contest, ha visto la partecipazione di numerosi artisti e ospiti dello spettacolo italiano.

