San Nicandro Garganico Giovanni Vetritto eletto presidente della Libera Associazione Forense

A San Nicandro Garganico, la Libera Associazione Forense ha annunciato il nuovo direttivo dopo aver svolto l’assemblea dei soci, che ha eletto all’unanimità gli organi associativi per il prossimo triennio. Tra i membri del nuovo consiglio figura Giovanni Vetritto, che ha ricevuto il voto unanime degli iscritti. La nomina segna l’avvio di un nuovo ciclo per l’associazione.

La Libera Associazione Forense di San Nicandro Garganico ha un nuovo direttivo. L’assemblea dei soci ha recentemente eletto all’unanimità gli organi associativi per il nuovo triennio. Il presidente è Giovanni Vetritto, il suo vice è Antonio Rago. Assume il ruolo di tesoriere Rosa Carbonella, mentre il segretario è Leonarda Flumeri. Gianpaolo Manduzio, Nazario Penna e Giuseppe De Luca sono stati eletti consiglieri. Il Collegio dei Probiviri è composto, invece dal presidente Sante Murano, Isabella Cocomazzi vice presidente e consiglieri Maristella Petronzi, Giovanni Tricarico e Leonardo Gravina. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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