Elena D'amario diva in nero alla finale di Amici 2026 | per l'ultima puntata sfoggia lo strascico
Durante la finale di Amici 2026, Elena D'Amario ha ricoperto il ruolo di giudice. Per l'ultima puntata, ha scelto un completo nero con uno strascico che ha attirato l'attenzione. La ballerina e artista ha sfoggiato un look elegante e raffinato, evidenziato dalla presenza dello strascico lungo. La sua partecipazione come giudice ha coinvolto anche l'aspetto estetico, con un abbigliamento curato nei dettagli. La puntata si è conclusa con i consueti interventi e il consueto clima di festa.
Elena D'Amario ha partecipato alla finale di Amici 2026 in qualità di giudice: cosa ha indossato per chiudere una nuova edizione del talent?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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