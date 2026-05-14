Le regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia hanno deciso di collaborare per tutelare i siti produttivi locali. Durante un prossimo incontro a Roma, le autorità regionali presenteranno proposte al Ministero in merito alla difesa di questi stabilimenti. L’obiettivo è coordinare un intervento comune che possa rafforzare i distretti industriali, che rappresentano un elemento fondamentale dell’economia locale. La strategia condivisa mira a rispondere alle sfide del settore.

? Domande chiave Cosa proporranno le Regioni al Ministero durante il tavolo di Roma?. Come influirà la strategia comune sulla tenuta dei distretti industriali?. Chi rappresenterà i lavoratori durante la videoconferenza di lunedì?. Quali rischi concreti corre la filiera produttiva locale con questa crisi?.? In Breve Videoconferenza tra Veneto e Friuli il 18 maggio con gli assessori Bini e Rosolen.. Partecipazione dei sindacati al tavolo virtuale per tutelare l'occupazione locale.. Incontro istituzionale al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 25 maggio.. Rischio impatto su filiere produttive e distretti industriali di diverse province.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Electrolux: Veneto e Friuli si uniscono per difendere i siti produttivi

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