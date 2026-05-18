Electrolux oggi il vertice a Venezia | Chiediamo il ritiro del piano di ristrutturazione

Oggi a Venezia si è tenuto un incontro tra rappresentanti di Electrolux e autorità regionali per discutere della crisi che coinvolge il gruppo. L’assemblea si è svolta nel pomeriggio a Palazzo Balbi, con la partecipazione dell’assessore regionale allo Sviluppo economico del Veneto e degli assessori delle regioni Friuli-Venezia Giulia. Durante l’incontro, Electrolux ha chiesto formalmente il ritiro del piano di ristrutturazione in corso, senza ulteriori dettagli sul contenuto della richiesta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui