Electrolux oggi il vertice a Venezia | Chiediamo il ritiro del piano di ristrutturazione
Oggi a Venezia si è tenuto un incontro tra rappresentanti di Electrolux e autorità regionali per discutere della crisi che coinvolge il gruppo. L’assemblea si è svolta nel pomeriggio a Palazzo Balbi, con la partecipazione dell’assessore regionale allo Sviluppo economico del Veneto e degli assessori delle regioni Friuli-Venezia Giulia. Durante l’incontro, Electrolux ha chiesto formalmente il ritiro del piano di ristrutturazione in corso, senza ulteriori dettagli sul contenuto della richiesta.
Si è svolto oggi pomeriggio a Palazzo Balbi il tavolo convocato dall’assessore regionale allo Sviluppo economico del Veneto Massimo Bitonci sulla grave crisi del gruppo Electrolux, alla presenza degli assessori della Regione Friuli-Venezia Giulia Sergio Emidio Bini e Alessia Rosolen, la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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