Un angolo di svezia al fuorisalone | electrolux group celebra l' armonia dell’abitare e il valore del tempo a porta venezia

Durante la settimana del Fuorisalone a Milano, Electrolux Group ha aperto le porte di uno spazio dedicato al design e al benessere nel quartiere di Porta Venezia. L’installazione, intitolata “The Swedish Home by Electrolux”, propone un ambiente che invita i visitatori a prendersi una pausa dalla frenesia cittadina per riscoprire il valore del tempo e dell’equilibrio quotidiano. L’evento si inserisce tra le molte iniziative legate al salone del mobile, puntando a creare un’oasi di relax nel cuore della città.

Durante la settimana più frenetica della primavera milanese, Electrolux Group invita a rifugiarsi in un’oasi di equilibrio autentico: “The Swedish Home by Electrolux”, uno spazio speciale situato nel cuore di Porta Venezia in cui rallentare, respirare, ricaricarsi e ritrovare il valore di un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ’Abitare’ nella mente dell’altro. Armonia di parole sinfonia di noteLa parola è lo strumento specifico per esprimere pensieri complessi spesso inadeguato a trasmettere le informazioni, condividere le emozioni,... Jesi celebra il Giorno della Memoria: al Piccolo il concerto dell’Alexian Group di SantinoJesi (Ancona), 16 gennaio 2026 – La musica come ponte tra i popoli, come grido di libertà e, soprattutto, come custode della memoria. Temi più discussi: Svezia, Turchia e Cechia staccano il pass per la Coppa del Mondo; LIVE Svezia-Italia 0-4, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: gli azzurrini blindano il 2° posto nel girone annientando gli scandinavi!; Guarda il gol di Anthony Elanga per la Svezia | Video | Qualificazioni Europee; Onde gravitazionali e atomi, un avvincente duetto. Un angolo di svezia al fuorisalone: electrolux group celebra l'armonia dell’abitare e il valore del tempo a porta veneziaDal 21 al 26 aprile apre le porte The Swedish Home by Electrolux: dalla meditazione sonora ai laboratori sensoriali, dai design talk alle colazioni nordiche, esperienze uniche tra natura, tecnologia ... milanotoday.it Diretta Svezia Polonia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Solna per la finale delle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026.Diretta Svezia Polonia streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dalla Strawberry Arena per la finale delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. ilsussidiario.net Mi mettete perfavore una cucina con angolo sono lunghezza 3.50 metri...grazie - facebook.com facebook Dai che l’estate è dietro l’angolo x.com