? Cosa scoprirai Come può un microbirrificio evitare una multa da 100.000 euro?. Chi ha dato il via alla battaglia legale contro la birra?. Quale geniale gioco di parole userà il produttore per sopravvivere?. Perché i fan stanno correndo in Bretagna a comprare le scorte?.? In Breve Multa di 100.000 euro e penali giornaliere da 1.500 euro per il microbirrificio.. Aurélien Picard ha ottenuto di vendere le scorte esistenti fino al 1 luglio 2026.. Il nuovo nome proposto Jaune Lemon include il riferimento alla canzone Get Back.. Altre aziende coinvolte nella disputa legale sono una ditta polacca e il birrificio Visibaba.. A Bannalec, nel dipartimento francese del Finisterre, la Brasserie de L’Imprimerie affronta una vertenza legale dopo che gli avvocati di Yoko Ono hanno contestato l’uso del nome John Lemon per una birra al limone e zenzero.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Yoko Ono e la birra John Lemon: multa da 100.000 euro per il brand

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