La birra chiamata John Lemon è un successo ma Yoko Ono la fa ritirare dal mercato | il paradosso? Le bottiglie rimaste sono richiestissime

La birra chiamata John Lemon, che prende il nome da un celebre membro dei Beatles, ha riscosso un notevole interesse sul mercato. Tuttavia, l’azienda produttrice ha deciso di ritirare il prodotto, a causa di una richiesta legale da parte di un rappresentante della vedova di un musicista noto. Nonostante il ritiro, le bottiglie che sono ancora in circolazione continuano a essere molto richieste, creando un paradosso tra disponibilità e domanda.

Si chiama John Lemon, gioca apertamente con il nome di John Lennon ed è diventata un piccolo caso internazionale. La birra artigianale creata dal bretone Aurelien Picard stava vivendo un momento d’oro, tra curiosità e vendite in crescita, quando è arrivata la diffida degli avvocati di Yoko Ono. La vedova dell’ex Beatle ha infatti chiesto di fermarne la commercializzazione, ritenendo il nome troppo vicino a quello del marito. Picard, che produce birra a Bannalec, in Bretagna, ha raccontato la vicenda all’ Afp s piegando che i giochi di parole fanno parte dell’identità del suo birrificio da anni. Nel catalogo compaiono infatti etichette come “Jean-Gol Potier”, riferimento ironico allo stilista Jean-Paul Gaultier, oppure “Mireille Mafieux”, che richiama la cantante Mireille Mathieu.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La birra chiamata John Lemon è un successo ma Yoko Ono la fa ritirare dal mercato: il paradosso? Le bottiglie rimaste sono richiestissime 8 dicembre 1980, l’assassinio di John Lennon e “l’ultimo bacio” a Yoko Ono Notizie correlate Leggi anche: Yoko Ono e la birra John Lemon: multa da 100.000 euro per il brand La birra John Lemon ritirata dal mercato: ecco perchéÈ stata ritirata dal mercato una birra artigianale francese, la “John Lemon”, finita al centro di una disputa legale. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: In Francia va a ruba birra ‘John Lemon’, ma Yoko Ono la fa vietare. Yoko Ono fa ritirare dal mercato la birra John Lemon: corsa all'acquisto delle ultime bottiglieProdotta da un piccolo birrificio bretone, potrà essere venduta fino al primo luglio, ed è diventata oggetto di culto di collezionisti ... repubblica.it In Francia va a ruba la birra 'John Lemon', ma Yoko Ono la fa vietare(ANSA) - PARIGI, 05 MAG - Scorrerà fino al 30 giugno la John Lemon, birra prodotta in Francia e consumata in pochi giorni a migliaia di boccali. Un successo folgorante ma senza grande futuro, perché ... gazzettadiparma.it