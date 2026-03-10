Eduardo De Crescenzo in concerto all’Arena Flegrea di Napoli con Essenze Jazz

Eduardo De Crescenzo si esibirà all'Arena Flegrea di Napoli con il suo concerto intitolato “Essenze Jazz”. I biglietti sono disponibili per l’unica data in città, inserita nel programma del Noisy Naples Fest. L’evento rappresenta un’occasione unica per ascoltare il cantautore partenopeo dal vivo. La serata si svolgerà all’interno di un festival musicale che si tiene nella città campana.

Eduardo De Crescenzo torna all'Arena Flegrea di Napoli con "Essenze Jazz". Biglietti in vendita per l'unica data in città del cantautore partenopeo, al Noisy Naples Fest. La sua, però, è una musica complessa, fatta di melodie e armonie colte, di tempi e ritmi sperimentali, incanta platee esigenti educate alla lettura della virtù: al Teatro San Carlo di Napoli, tempio dell’Opera; al Teatro Morlacchi a Perugia, nell’ambito di Umbria jazz; al Ravello Festival, riferimento internazionale per la musica classica . eppure la sua voce magica, ormai leggendaria, la rende fluida e accessibile anche al grande pubblico. Negli anni continua a... 🔗 Leggi su 2anews.it

