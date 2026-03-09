Il cantante Eduardo De Crescenzo torna a esibirsi a Napoli con il concerto “Essenze Jazz” previsto per il 30 giugno all’Arena Flegrea. L’artista sceglie ancora una volta questa location, nota per la sua acustica di qualità, che valorizza le sfumature della sua musica. L’evento è atteso da molti fan e rappresenta un ritorno nel suo territorio natale.

Eduardo De Crescenzo è un artista singolare, il grande pubblico lo scopre in quel Sanremo del 1981 con ANCORA che in pochi giorni si trasforma in un successo internazionale, ancora oggi amato e suonato in tutto il mondo e gli regala la fama. La sua, però, è una musica complessa, fatta di melodie e armonie colte, di tempi e ritmi sperimentali, incanta platee esigenti educate alla lettura della virtù: al Teatro San Carlo di Napoli, tempio dell'Opera; al Teatro Morlacchi a Perugia, nell'ambito di Umbria jazz; al Ravello Festival, riferimento internazionale per la musica classica . eppure la sua voce magica, ormai leggendaria, la rende fluida e accessibile anche al grande pubblico.

Eduardo De Crescenzo torna all'Arena Flegrea di Napoli con "Essenze Jazz": concerto il 30 giugno

