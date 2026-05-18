Ecografo donato alla Neurorianimazione dell' ospedale di Pisa

Un ecografo è stato consegnato alla Neurorianimazione dell'ospedale di Pisa. L'evento è stato accompagnato da dichiarazioni di una persona che ha sottolineato come questa donazione rappresenti il rispetto delle volontà testamentarie di una zia, deceduta nel 2013 all’età di 100 anni. La donatrice ha espresso soddisfazione per aver potuto contribuire a un gesto di beneficenza, che secondo le sue parole, si allinea con le aspettative lasciate dalla parente.

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