Ecografo donato alla Neurorianimazione dell' ospedale di Pisa
Un ecografo è stato consegnato alla Neurorianimazione dell'ospedale di Pisa. L'evento è stato accompagnato da dichiarazioni di una persona che ha sottolineato come questa donazione rappresenti il rispetto delle volontà testamentarie di una zia, deceduta nel 2013 all’età di 100 anni. La donatrice ha espresso soddisfazione per aver potuto contribuire a un gesto di beneficenza, che secondo le sue parole, si allinea con le aspettative lasciate dalla parente.
"Oggi per me è un giorno bellissimo perché si fa del bene, esattamente come voleva mia zia, Renata Mattei, di famiglia pistoiese, morta nel 2013 a 100 anni, dopo aver lasciato a me, che sono sua nipote, l'incarico di eseguire le sue volontà testamentarie, ossia di fare beneficenza. E io ho scelto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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